Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид Долгая дорога в космос Лонгрид

Разметку на дорогах Ижевска начнут обновлять в мае

10:40, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
Разметку на дорогах Ижевска начнут обновлять в мае
10:40, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
505
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
505
0

В соответствии с технологией, материал нужно наносить при определенной температуре.

Ижевск. Удмуртия. Разметку на дорогах Ижевска планируют обновить в мае и начале июня. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев в утреннем эфире “Кофе с мэром”.

В настоящее время из-за погодных условий разметку наносить нельзя. “Есть определенные температурные режимы, которые нужно соблюдать. Для разметки краской температура асфальта должна быть не ниже +10 градусов, а для пластика - не ниже +15 градусов”. Как только позволит погода, всю разметку в городе нанесут.

Отметим, что межосевую, двойные сплошные, прерывистые линии нанесут в пластике. На пешеходных переходах от этого материала отказались

Напомним, что в центре города появилась временная разметка, ее нанесли для шествия участников Парада Победы.

 
10:40, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
505
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка\n#дороги