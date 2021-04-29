Разметку на дорогах Ижевска начнут обновлять в мае

В соответствии с технологией, материал нужно наносить при определенной температуре.

Ижевск. Удмуртия. Разметку на дорогах Ижевска планируют обновить в мае и начале июня. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев в утреннем эфире “Кофе с мэром”.

В настоящее время из-за погодных условий разметку наносить нельзя. “Есть определенные температурные режимы, которые нужно соблюдать. Для разметки краской температура асфальта должна быть не ниже +10 градусов, а для пластика - не ниже +15 градусов”. Как только позволит погода, всю разметку в городе нанесут.

Отметим, что межосевую, двойные сплошные, прерывистые линии нанесут в пластике. На пешеходных переходах от этого материала отказались.

Напомним, что в центре города появилась временная разметка, ее нанесли для шествия участников Парада Победы.