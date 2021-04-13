Власти Ижевска в 2021 году не будут наносить пластиковую разметку на пешеходных переходах

Покрытие быстро стирается колёсами автомобилей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2021 году не будут делать пластиковую разметку пешеходных переходов. Об этом журналистам сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«В прошлом году мы проводили эксперимент — делали пешеходные переходы в пластике. Как показала практика, особенно в зимние месяцы, этот материал не выдерживает шипованных колёс. Поскольку зебра расположена поперёк движения, машины со временем полностью её "съедают"», — сказал глава Ижевска.

В этом году пластик нанесут на осевую разметку дорог, а «зебры» выполнят краской.

Обновление разметки начнётся, как только позволит погода. Температура асфальта должна быть не ниже +10 градусов Цельсия, а температура воздуха — не ниже + 15 градусов.