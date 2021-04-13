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Власти Ижевска в 2021 году не будут наносить пластиковую разметку на пешеходных переходах

16:20, 13 апреля, 2021
Юрий Абашев
Власти Ижевска в 2021 году не будут наносить пластиковую разметку на пешеходных переходах
16:20, 13 апреля, 2021
Юрий Абашев
507
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство\n#разметка
Фото: ИА «СУСАНИН»
507
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Покрытие быстро стирается колёсами автомобилей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2021 году не будут делать пластиковую разметку пешеходных переходов. Об этом журналистам сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«В прошлом году мы проводили эксперимент — делали пешеходные переходы в пластике. Как показала практика, особенно в зимние месяцы, этот материал не выдерживает шипованных колёс. Поскольку зебра расположена поперёк движения, машины со временем полностью её "съедают"», — сказал глава Ижевска.

В этом году пластик нанесут на осевую разметку дорог, а «зебры» выполнят краской.

Обновление разметки начнётся, как только позволит погода. Температура асфальта должна быть не ниже +10 градусов Цельсия, а температура воздуха — не ниже + 15 градусов.

16:20, 13 апреля, 2021
Юрий Абашев
507
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство\n#разметка