На улице Пушкинской в Ижевске нанесли временную разметку для парадных расчетов

Водителям следует ориентироваться на знаки.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пушкинской вблизи здания правительства Удмуртии нанесли временную разметку для парадных расчетов, которые торжественно пройдут 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба города.
В администрации обращают внимание, что разметка не касается водителей, им нужно ориентироваться на дорожные знаки. Автомобильную разметку начнут наносить при соответствующих погодных условиях. От пластика на пешеходных переходах в этом году решили отказаться.