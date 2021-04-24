На улице Пушкинской в Ижевске нанесли временную разметку для парадных расчетов

Водителям следует ориентироваться на знаки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пушкинской вблизи здания правительства Удмуртии нанесли временную разметку для парадных расчетов, которые торжественно пройдут 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба города.