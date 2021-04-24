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На улице Пушкинской в Ижевске нанесли временную разметку для парадных расчетов

10:25, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
На улице Пушкинской в Ижевске нанесли временную разметку для парадных расчетов
10:25, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
648
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка\n#дорога\n#парад
Фото: пресс-служба Ижевска
648
0

Водителям следует ориентироваться на знаки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пушкинской вблизи здания правительства Удмуртии нанесли временную разметку для парадных расчетов, которые торжественно пройдут 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба города.
В администрации обращают внимание, что разметка не касается водителей, им нужно ориентироваться на дорожные знаки. Автомобильную разметку начнут наносить при соответствующих погодных условиях. От пластика на пешеходных переходах в этом году решили отказаться
10:25, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
648
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#разметка\n#дорога\n#парад