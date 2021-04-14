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В Воткинске на проезжей части провалился асфальт

11:30, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
В Воткинске на проезжей части провалился асфальт
11:30, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
236
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#асфальт\n#дорога
Фото: vk.com/vesti_votkinsk
236
0

Причиной могли стать грунтовые воды.

Воткинск. Удмуртия. На проезжей части улицы Степана Разина в Воткинске обвалился асфальт. Об этом пишут Воткинские Вести.

Яма образовалась еще в понедельник, 12 апреля. По предварительным данным, обрушение произошло из-за размытия покрытия грунтовыми водами.

В настоящее время местность обследуют и ищут материалы для ликвидации последствий обрушения.

Напомним, в выходные из-за аварии на водопроводе на улице Удмуртской в Ижевске также обвалилось дорожное покрытие.

11:30, 14 апреля, 2021
Анна Торхова
236
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#асфальт\n#дорога