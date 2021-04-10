  • $ 77.17 ↑
  • € 91.78 ↑

Из-за аварии на водопроводе на улице Удмуртской в Ижевске обвалился асфальт

17:05, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
Из-за аварии на водопроводе на улице Удмуртской в Ижевске обвалился асфальт
17:05, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные сети\n#Ижводоканал\n#водопровод\n#водоснабжение
Фото: ИА «Сусанин»
78
0

В четырех многоквартирных домах отключили воду.

Ижевск. Удмуртия. Асфальт провалился в районе дома №191 на улице Удмуртской в Ижевске. Горожане поделились фотографиями в соцсетях.

Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе администрации Ижевска, утром 10 апреля произошла авария на чугунном водопроводе, проложенном там более 60 лет назад. 

Водоснабжение отключили в 4 домах. На месте работает «Ижводоканал». В районе дома №199 на улице Удмуртской установили бочку с водой.

После того, как порыв устранят, дорогу временно благоустроят. Асфальт уложат при благоприятных погодных условиях.

17:05, 10 апреля, 2021
Анна Торхова
78
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные сети\n#Ижводоканал\n#водопровод\n#водоснабжение