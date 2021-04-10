Из-за аварии на водопроводе на улице Удмуртской в Ижевске обвалился асфальт

В четырех многоквартирных домах отключили воду.

Ижевск. Удмуртия. Асфальт провалился в районе дома №191 на улице Удмуртской в Ижевске. Горожане поделились фотографиями в соцсетях.

Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе администрации Ижевска, утром 10 апреля произошла авария на чугунном водопроводе, проложенном там более 60 лет назад.

Водоснабжение отключили в 4 домах. На месте работает «Ижводоканал». В районе дома №199 на улице Удмуртской установили бочку с водой.

После того, как порыв устранят, дорогу временно благоустроят. Асфальт уложат при благоприятных погодных условиях.