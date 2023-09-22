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На проезде Деповском в Ижевске появилось уличное освещение

10:16, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На проезде Деповском в Ижевске появилось уличное освещение
10:16, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
245
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#освещение\n#дорога
Фото: vk.com: Николай Швецов
245
0

Фонари заработают в следующем квартале.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на проезде Деповском построили линию наружного освещения. Об этом рассказал заместитель председателя Гордумы Ижевска Николай Швецов. 

Проезд Деповский выходит на улицы 9 Января и Воткинское шоссе. Вдоль него построен ряд крупных учреждений и организаций, а также общежития. Ежедневно по дороге проезжает большое количество автомобилей, а также ходят пешеходы. Так как у дороги не было фонарей, то в темное время суток это место было опасно для жителей города. 

21 сентября строители закончили установку 22 железобетонных опор и светодиодных светильников, помимо этого они протянули СИП. Планируется, что фонари заработают в следующем квартале. 

10:16, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
245
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#освещение\n#дорога