На проезде Деповском в Ижевске появилось уличное освещение

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на проезде Деповском построили линию наружного освещения. Об этом рассказал заместитель председателя Гордумы Ижевска Николай Швецов.

Проезд Деповский выходит на улицы 9 Января и Воткинское шоссе. Вдоль него построен ряд крупных учреждений и организаций, а также общежития. Ежедневно по дороге проезжает большое количество автомобилей, а также ходят пешеходы. Так как у дороги не было фонарей, то в темное время суток это место было опасно для жителей города.

21 сентября строители закончили установку 22 железобетонных опор и светодиодных светильников, помимо этого они протянули СИП. Планируется, что фонари заработают в следующем квартале.