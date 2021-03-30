В новом тубдиспансере в Удмуртии смогут лечить пациентов с различными заболеваниями бронхолегочной системы

Республиканскую больницу откроют в 2022 году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открытие Республиканской клинической туберкулезной больницы улучшит возможность оказания помощи пациентам с туберкулезом и с другими заболеваниями бронхолегочной системы. Об этом сообщает пресс-служба главы Удмуртской Республики.

На сегодняшний день в Удмуртии живет 1030 человек, больных туберкулезом. Для повышения качества оказания помощи этим пациентам строится новый лечебный корпус Республиканской клинической туберкулезной больницы.

Строительство комплекса началось 11 лет назад, но было заморожено. В 2019 году удалось возобновить стройку, тогда же сообщалось, что сдать учреждение могут уже в конце 2021 года. В ноябре 2020 года готовность объекта составила 65%. Сейчас ввод в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2022 года.

В новом комплексе зданий будет находиться корпус для лечения взрослых и детей. Там уже заведен тепловой контур, поставлено необходимое для этого оборудование, запущена котельная. В 2021 году предстоит заключить контракты на поставку оборудования, которое будет монтироваться в первом полугодии следующего года.

В больнице будет сконцентрирован целый комплекс лабораторных, рентгеновских исследований, две современные операционные, одна из них рентген-операционная. Закупят инновационное цифровое оборудование, соответствующее современным требованиям.

Кроме того, новый комплекс зданий позволит диагностировать и лечить не только пациентов с туберкулезом, но и с другими заболеваниями бронхолегочной системы. Вся Удмуртия получит технологии для диагностики бронхолегочной патологии любой этиологии.