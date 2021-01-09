Жителей Октябрьского района Ижевска просят не бросать свои машины вдоль дорог

Ночью там будут осуществлять вывоз снега.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска просит жителей Октябрьского района не оставлять свои машины во дворах. Об этом сообщается в группе «Благоустройство г. Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

В ночь с 9 на 10 января во дворах по адресам: улица Карла Маркса, дома №414, 418, 420, 424, а также по улице Майская, дома №21, 23, 26 будет проходить уборка снега. В субботу днём там будут выставлены знаки, ограничивающие парковку, а ночью вывезут снег.

В ночь с 8 на 9 января на улицах Ижевска работали 134 единицы снегоуборочной техники. Вывезено 13,9 тыс. куб. метров, сделано 559 рейсов на снегосвалку. 9 января работают 83 единицы техники.

Также снегоуборщиками запланирована расчистка шлюзовых проездов вдоль улиц Ленина, Орджоникидзе, Первомайская. Уборка дорог в частном секторе пройдёт в микрорайонах Орловское, Александрово и улиц Татар-базара. Расширение проезжей части проведут по улицам Фалалеева, Областная, Кирпичная, Тракторная, Шабердинский тракт, Союзная, Автозаводская, Спортивная, проезд Копровый, Воткинское шоссе и других. Снег вывезут с улиц Берша и Союзная.