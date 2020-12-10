Журналисты и общественники проверили поступившие в Ижевск новые трамваи

«Львёнок» совершил свой первый рейс с пассажирами по маршруту №10.

Ижевск. Удмуртия. Журналисты, блогеры и общественники проехались на новых трамваях «Львёнок», поступающих в Ижевск. В город уже поступило 10 вагонов из 16, полученных столицей Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Генеральный директор МУП «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов напомнил, что Ижевск вошел в перечень 13 городов из 60 подавших заявку. Вместе с пассажирами во вторник, 8 декабря, один из трамваев совершил свой первый рейс по маршруту №10.

«На сегодняшний момент у нас шесть вагонов уже прошли обкатку, четыре вагона пришли, мы их разгрузили и поставили на трамвайные пути, шесть вагонов ожидаем. До середины декабря они появятся у нас в городе», — заверил Батов.

Он пояснил, что 10-й маршрут выбран потому, что является самым пассажироёмким в городе. А по нацпроекту при отборе городов-участников программы учитываются такие характеристики как развитие пассажирского транспорта, наличие магистральных маршрутов, работающих с 06:00 до 23:00 часов с интервалом не менее 20 минут, наличие электронной системы оплаты проезда, протяжённость обособленных трамвайных путей.

Андрей Батов отметил, что новые вагоны 71-911ЕМ «Львёнок» — современная модификация низкопольных трамваев, которые удобны в использовании как для мам с колясками, так и для маломобильных граждан.





«У нас трамвайный вагон 100%-низкопольный. Четыре двери, 40 посадочных мест, в сравнении с сегодняшней «Татрой», он длиннее почти на 3 метра. Ширина вагона стандартная, 2,5 метра. Немножко по-другому расположены зеркала, но это уже тоже специфика вагона», — разъяснил Андрей Батов.

Он подчеркнул, что никаких трамвайных линий перекладывать не нужно: «Казусов мы не ожидаем. Это текущий, нормальный процесс».

В вагоне 40 мест для сидения, это больше, чем у «Татры». Максимальная вместимость нового вагона — более 160 человек. Салон оснащён отопителями, которые прогревают вагон за 10-15 минут. Впервые на ижевских маршрутах появляются трамваи с системой кондиционирования в салоне. Освещение вагона светодиодное. Также в трамвае предусмотрены информационные экраны, камеры видеонаблюдения, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств. Интерьер сделан с использованием алюминиевых сплавов. Также вагон оснащён системами активной и пассивной безопасности.

«Первое, что волнует нас — это наличие доступной среды. Центральный вход оборудован пандусом, который опускается. На всех дверях есть кнопки для инвалидов, они низко расположены, кроме того, на дверях также есть кнопка, позволяющая экономить тепло в вагоне. Что это значит? Например, я стою на остановке один, нажимаю эту кнопку — открывается только одна дверь, это удобно», — рассказал после поездки на «Львёнке» руководитель регионального исполкома ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин.

Отметим, что для инвалидов и пожилых людей вход в новый трамвай наиболее комфортен через средние двери, которые раздвигаются в стороны, а не «складываются» внутрь салона. На входе есть поручни и устроено широкое пространство с оптимальным числом комфортных сидений.