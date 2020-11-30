Проект направлен на вовлечение населения в жизнь города.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск примет участие во Всероссийском проекте “Прошагай город”. Об этом сообщает Центр развития и культуры Ижевска.

В ходе акции проводятся экскурсионные квесты в сопровождении гида-экскурсовода, краеведа, работников культуры и представителей СМИ. Участникам предложат занести достопримечательности города в Google Карты.

Центр развития и культуры Ижевска 4 декабря организует квест “Победы Ижевска! #Прошагай город”. Старт намечен от памятника крокодилу, расположенного на улице Советской, завершится квест возле музея Ижмаш на улице Горького. Регистрация участников осуществляется через группу акции ВКонтакте.