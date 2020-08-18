Три зеленых зоны обустроят в Устиновском районе Ижевска

Часть из них осуществят по программе инициативного бюджетирования.

Ижевск. Удмуртия. Три зелёных зоны обустроят в Устиновском районе Ижевска. Две из них, «Пруд на Автозаводской» и «Зелёная зона» на улице Маслюкова, участвуют в рейтинговом голосовании для включения общественных пространств в нацпроект «Жилье и городская среда».

«В прошлом году, когда мы встали на защиту пруда на перекрёстке улиц Автозаводская и Союзная, сразу решили, что здесь нужна благоустроенная территория. А после того, как в прошлом году был построен замечательный сквер Оружейника Драгунова рядом с водоёмом, — это стало нашей мечтой», — рассказала жительница дома по улице Автозаводской, 21а Наталья Кучеренко.

Горожане обращались в администрацию Устиновского района, к главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву с предложениями по благоустройству территории около пруда. Инициативу активистов поддержали жители всех девяти домов на улице Автозаводской, домов на улице Сабурова и микрорайона Берша-сити.

«Сами мы сделали волейбольную площадку, поставили скамейки. В дальнейшем мы видим здесь расширение спортивной зоны, детские площадки, места для отдыха, зону мангалов. В пруду водится рыба. Ежедневно здесь замечаем по три-четыре рыбака. Поэтому хочется видеть и рыбацкие настилы. Хочется площадку, где можно проводить мероприятия у костра с песнями под гитару», — отметила Наталья Кучеренко.

Она подчеркнула, что в Ижевске начинают создавать площадки для выгула собак, здесь есть место и для неё. В планах также — организация тропы для скандинавской ходьбы. Пока жители ежегодно проводят субботники — после выходных выходят и собирают мусор за отдыхающими.

Глава Устиновского района Ижевска Владимир Петухов рассказал, что в рейтинговом голосовании участвует ещё одно общественное пространство — «Зелёная зона» на улице Маслюкова.

«В принципе, все объекты в будущем будут благоустроены. Просто рейтинговое голосование определяет очерёдность проведения работ на объектах. На улице Маслюкова находится зелёная зона между проезжей частью и тротуаром. В 2020 году проводится ремонт этих пешеходных зон», — рассказал Петухов.

Житель улицы Берша Артём Селезнёв рассказал «Сусанину» ещё про один проект — «Зелёный щит Берша», который реализуется в 2020 году по программе инициативного бюджетирования.

«В прошлом году застройщик высадил 42 ясеня, по наказам депутатам — ещё 25 деревьев. Чтобы полностью улицу закрыть, осталось досадить 141 ясень. Осенью 2019 года провели голосование среди жителей, они поддержали. Оказалось, что всего необходимо 800 тыс. рублей. Более 500 тыс. дал республиканский бюджет, 89 тыс. — муниципалитет, 89 тыс. — собрали жители, 120 тыс. дал застройщик», — рассказал Артём Селезнёв.

Посадить деревья должны с 20 сентября до 20 октября.