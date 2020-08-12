«Комфортная среда по средам»: жители Ижевска могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2021 году

Голосование продлится до 25 августа.
Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предложили проголосовать за общественные пространства, которые необходимо благоустроить по нацпроекту «Жильё и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба города.
Территории, набравшие наибольшее количество голосов, планируют включить в список ремонта на 2021 год.
«Мы вновь запускаем голосование по благоустройству общественных пространств. Начиная с 11 августа, горожане могут выбрать, какими общественными пространствами может быть дополнен перечень объектов для благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В 2021 году мы продолжим выполнять ранее намеченные планы и дополнительно добавим в очередь результаты этого голосования», – отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
На выбор горожанам предлагают 8 территорий:
- вблизи Дворца детского (юношеского) творчества на улице Кирова, 17;
- в районе пруда по улице Кирзаводской, 20 «б»;
- аллея вдоль улицы Удмуртской от улиц Холмогорова до Северного кладбища;
- аллея вдоль улицы Мужвайской от улицы Клубной до улицы Оружейника Драгунова;
- пешеходная зона вдоль улицы Маслюкова;
- территория между улицей Ленина и территорией ПромПарком на улице Ленина, 101;
- зона в районе домов №202 и №204 по улице Удмуртской;
- вблизи пруда на улице Автозаводской.
В случае попадания в титул, на территориях установят освещение, урны, скамейки, обустроят газоны. Проголосовать можно по ссылке до 25 августа.