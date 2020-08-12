«Комфортная среда по средам»: жители Ижевска могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2021 году

Голосование продлится до 25 августа.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска предложили проголосовать за общественные пространства, которые необходимо благоустроить по нацпроекту «Жильё и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба города.

Территории, набравшие наибольшее количество голосов, планируют включить в список ремонта на 2021 год.

«Мы вновь запускаем голосование по благоустройству общественных пространств. Начиная с 11 августа, горожане могут выбрать, какими общественными пространствами может быть дополнен перечень объектов для благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В 2021 году мы продолжим выполнять ранее намеченные планы и дополнительно добавим в очередь результаты этого голосования», – отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

На выбор горожанам предлагают 8 территорий:

- вблизи Дворца детского (юношеского) творчества на улице Кирова, 17;

- в районе пруда по улице Кирзаводской, 20 «б»;

- аллея вдоль улицы Удмуртской от улиц Холмогорова до Северного кладбища;

- аллея вдоль улицы Мужвайской от улицы Клубной до улицы Оружейника Драгунова;

- пешеходная зона вдоль улицы Маслюкова;

- территория между улицей Ленина и территорией ПромПарком на улице Ленина, 101;

- зона в районе домов №202 и №204 по улице Удмуртской;

- вблизи пруда на улице Автозаводской.

В случае попадания в титул, на территориях установят освещение, урны, скамейки, обустроят газоны. Проголосовать можно по ссылке до 25 августа.