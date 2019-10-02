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Благоустройство сквера вокруг Центральной мечети завершили в Ижевске

17:42, 02 октября, 2019
Благоустройство сквера вокруг Центральной мечети завершили в Ижевске
17:42, 02 октября, 2019
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#благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#Олег Бекмеметьев
Фото: vk.com (Олег Бекмеметьев)
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Проблему «неприглядности» территории подняли представители татарской диаспоры.

Ижевск. Удмуртия. Благоустройство сквера вокруг Центральной мечети завершили в Ижевске. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Проблему «неприглядности» территории вокруг нового здания подняли представители татарской диаспоры. Из городского бюджета на благоустройство выделили 4,5 млн рублей, остальные средства выделили спонсоры.

«За лето вместе сделали отличный сквер: дорожки из брусчатки, газоны и цветники, детская площадка с безопасным покрытием, 32 новых светильника. <…> Вот он – пример соучастия в благоустройстве общественных пространств», – отметил Олег Бекмеметьев.

В настоящее время в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» вместе с активистами городские власти благоустраивают тропу здоровья недалеко от мечети на улице Азина, к зиме будет доделана освещённая лыжная трасса.

Подробнее - на сайте Ижевска izh.ru

17:42, 02 октября, 2019
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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