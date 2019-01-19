В Удмуртии отметили рост сданных в эксплуатацию площадей жилых домов

Данные с темпами увеличения строительства опубликовал Удмуртстат.

Ижевск. Удмуртия. За 2018 год в Удмуртии сдали в эксплуатацию 723,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. Информацию об этом разместил на своём сайте Удмуртстат.

Сданная в эксплуатацию площадь жилых домов составила 109,8% к объёму января-декабря 2017 года. Также статистики отмечают и рост строек частников.

По данным Удмуртстата, индивидуальными застройщиками за 2018 год введено 318,3 тыс. кв. метров жилых домов. Что по отношению к 2017 году составило 110,6%.