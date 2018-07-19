В Ижевске с башни Ижмаша сняли колокола

Также специалисты разобрали остатки сгоревшего шпиля.





Ижевск. Удмуртия. Восемь колоколов сняли с башни главного корпуса Ижевского оружейного завода. Как сообщает агентство по государственной охране объектов культурного наследия республики, такое решение было принято межрегиональным территориальным управлением Росимущества по согласованию с республиканской структурой.

Работы на объекте 18 июля проводили сотрудники МЧС России по Удмуртии и региональная поисково-спасательная служба. Они также демонтировали остатки сгоревшего и рухнувшего 3 июля шпиля. Искореженные детали были разобраны, укрыты в помещение и описаны.

Пожар на башне Ижмаша Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-03.

«Теперь все эти как поврежденные, так и уцелевшие после пожара элементы главного корпуса, которые составляют предмет его охраны, будут храниться вплоть до подготовительных исследований, предваряющих этап научной реставрации памятника архитектуры. Только после этого станет ясно, какие из них могут быть возвращены на прежнее место, а каких ждет музеефикация», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее глава Удмуртии заявил, что денег на восстановление памятника федерального значения нет.

Что делать с башней обсуждали активные горожане 10 июля в Генеральском доме.