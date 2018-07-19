play
pause
  • $ 62.44 ↑
  • € 73.24 ↑

В Ижевске с башни Ижмаша сняли колокола

09:50, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
09:50, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
961
0
#культура\n#Ижевск\n#Ижмаш\n#Удмуртия
Фото: агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики
961
0

Также специалисты разобрали остатки сгоревшего шпиля.

Ижевск. Удмуртия. Восемь колоколов сняли с башни главного корпуса Ижевского оружейного завода. Как сообщает агентство по государственной охране объектов культурного наследия республики, такое решение было принято межрегиональным территориальным управлением Росимущества по согласованию с республиканской структурой.

Работы на объекте 18 июля проводили сотрудники МЧС России по Удмуртии и региональная поисково-спасательная служба. Они также демонтировали остатки сгоревшего и рухнувшего 3 июля шпиля. Искореженные детали были разобраны, укрыты в помещение и описаны.

Пожар на башне Ижмаша

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-03.

«Теперь все эти как поврежденные, так и уцелевшие после пожара элементы главного корпуса, которые составляют предмет его охраны, будут храниться вплоть до подготовительных исследований, предваряющих этап научной реставрации памятника архитектуры. Только после этого станет ясно, какие из них могут быть возвращены на прежнее место, а каких ждет музеефикация», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее глава Удмуртии заявил, что денег на восстановление памятника федерального значения нет.

Что делать с башней обсуждали активные горожане 10 июля в Генеральском доме.

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-10.

09:50, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
961
0
#культура\n#Ижевск\n#Ижмаш\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10532

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

7560
08:30, 13 июля, 2018

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

7549
12:36, 18 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

7109
14:13, 12 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6904
11:31, 13 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

16:22, 13 июля, 2018
2087

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

2060
14:44, 12 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

2048
14:30, 14 июля, 2018

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1887
19:59, 14 июля, 2018

В Екатеринбурге восстановили место расстрела царской семьи Романовых

1828
11:27, 12 июля, 2018

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

13:53, 13 июля, 2018
2056

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

2055
18:35, 13 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

2019
13:50, 12 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

1924
10:06, 14 июля, 2018

В Афганистане боевики захватили заложников в здании департамента образования

1794
18:40, 12 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новости авиакомпаний и перевернувшийся КамАЗ

18 июля, 2018

Удмуртия в минуту: утилизация боеприпасов в Пугачево и священник-байкер

17 июля, 2018

Конференция по развитию производственных систем «КОМОС ГРУПП»

17 июля, 2018