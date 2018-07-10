Live: совещание по судьбе башни «Ижмаша» в Ижевске

Горожане собрались в Генеральском доме, чтобы вместе решить, что делать с объектом культурного наследия федерального значения.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска обсудят, что делать с башней «Ижмаша», находящейся в плачевном состоянии. Во вторник, 10 июля, в Генеральском доме собралась инициативная группа.

Горожане планируют обсудить, что можно сделать для сохранения и восстановления объекта культурного наследия федерального значения, находящегося в федеральной собственности.

Напомним, что 3 июля на территории башни произошел пожар. В результате обвалилась триумфальная колонна. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Мнения жителей столицы Удмуртской Республики относительно судьбы символа города разделились. Одни предлагают смириться, вторые – собственными силами отреставрировать башню, третьи – потребовать ремонта от федерации.

Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с собрания инициативной группы.