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Live: совещание по судьбе башни «Ижмаша» в Ижевске

18:05, 10 июля, 2018
Дарья Саушина
18:05, 10 июля, 2018
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#прямая трансляция\n#город\n#Удмуртия\n#инициативы\n#видеотрансляция\n#памятник
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Горожане собрались в Генеральском доме, чтобы вместе решить, что делать с объектом культурного наследия федерального значения.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска обсудят, что делать с башней «Ижмаша», находящейся в плачевном состоянии. Во вторник, 10 июля, в Генеральском доме собралась инициативная группа.

Горожане планируют обсудить, что можно сделать для сохранения и восстановления объекта культурного наследия федерального значения, находящегося в федеральной собственности.

Напомним, что 3 июля на территории башни произошел пожар. В результате обвалилась триумфальная колонна. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Мнения жителей столицы Удмуртской Республики относительно судьбы символа города разделились. Одни предлагают смириться, вторые – собственными силами отреставрировать башню, третьи – потребовать ремонта от федерации.

Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с собрания инициативной группы.

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-10.


18:05, 10 июля, 2018
Дарья Саушина
201
0
#Ижевск\n#прямая трансляция\n#город\n#Удмуртия\n#инициативы\n#видеотрансляция\n#памятник

 

 

 


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