В администрации Ижевска прокомментировали претензии прокуратуры к тросовым ограждениям

Надзорный орган не устроило отсутствие горизонтальной разметки вдоль ограждений.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска рассказали о нарушениях, которые выявила прокуратура при проверке тросовых ограждений на улице Удмуртской. Как говорится в ответе на запрос информационного агентства «Сусанин», надзорное ведомство обратило внимание на отсутствие горизонтальной разметки вдоль барьера.

«При наступлении стабильных положительных температур (май 2018 г.) будет нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.1. вдоль тросового ограждения по ул. Удмуртская», - говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, что 15 декабря активист «Автомобилистов Удмуртии» Александр Сушко сообщил, что прокуратура нашла нарушения в установке ограждения.