Почти 1,5 млрд рублей потратят на дороги Удмуртии в 2018 году

Соответствующее соглашение подписано между республикой и Росавтодором в Москве.

Ижевск. Удмуртия. На реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртской Республике из федерального бюджета будет выделено 730 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Аналогичная сумма будет выделена и из регионального бюджета. Таким образом, общий объём финансирования проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе на 2018 году составит 1 млрд 460 млн рублей. Это почти на 17% больше, чем в прошлом году.

На эти деньги планируется отремонтировать 43 участка улиц в Ижевске, а также 14 загородных трасс. Особенностью проекта в этом году должна стать синхронизация с программами в сфере ЖКХ и благоустройства.

Напомним, в 2017 году в Удмуртии в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 146 км, в том числе почти 36 км дорог Ижевска.