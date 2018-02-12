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      Почти 1,5 млрд рублей потратят на дороги Удмуртии в 2018 году

      15:40, 12 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      15:40, 12 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      172
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии
      172
      0

      Соответствующее соглашение подписано между республикой и Росавтодором в Москве.

      Ижевск. Удмуртия. На реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртской Республике из федерального бюджета будет выделено 730 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

      Аналогичная сумма будет выделена и из регионального бюджета. Таким образом, общий объём финансирования проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе на 2018 году составит 1 млрд 460 млн рублей. Это почти на 17% больше, чем в прошлом году.

      На эти деньги планируется отремонтировать 43 участка улиц в Ижевске, а также 14 загородных трасс. Особенностью проекта в этом году должна стать синхронизация с программами в сфере ЖКХ и благоустройства.

      Напомним, в 2017 году в Удмуртии в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 146 км, в том числе почти 36 км дорог Ижевска.

      15:40, 12 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      172
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии

       

       

       

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