Администрация Ижевска сократит свой автопарк

Будет уволено 7 водителей и продано 5 автомобилей.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска по решению главы города Юрия Тюрина сократит свой автопарк. Как сообщила журналистам замглавы администрации города - начальник управления финансов Гузалия Нурмухаметова, будет уволено 7 водителей и продано 5 автомобилей.

Экономия составит 4 млн рублей в год.

Отметим, что в 2016 году администрация сократила 14 процентов служащих.

«По работе прошлого года экономия составила 13 млн рублей. Кроме этого у нас производится реорганизация и слияние учреждений», - говорится в сообщении.

Отметим, что в автопарке сейчас 90 автомобилей.