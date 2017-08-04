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      Администрация Ижевска сократит свой автопарк

      15:30, 04 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      15:30, 04 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      266
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#Администрация\n#автомобиль
      Фото: @arzik2
      266
      0

      Будет уволено 7 водителей и продано 5 автомобилей.

      Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска по решению главы города Юрия Тюрина сократит свой автопарк. Как сообщила журналистам замглавы администрации города - начальник управления финансов Гузалия Нурмухаметова, будет уволено 7 водителей и продано 5 автомобилей.

      Экономия составит 4 млн рублей в год.

      Отметим, что в 2016 году администрация сократила 14 процентов служащих.

      «По работе прошлого года экономия составила 13 млн рублей. Кроме этого у нас производится реорганизация и слияние учреждений», - говорится в сообщении.

      Отметим, что в автопарке сейчас 90 автомобилей. 

      15:30, 04 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      266
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#Администрация\n#автомобиль

       

       

       

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