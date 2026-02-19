Ижевск. Удмуртия. На Удмуртский госуниверситет подали иск в суд. Сделал это бывший студент программы бакалавриата «Юриспруденция». Исковое заявление есть в распоряжении «Сусанина».

По словам истца, в процессе обучения вуз допустил нарушения процедуры предоставления образовательных услуг, что привело к их ненадлежащему качеству.

Сначала проблемы возникли по, казалось бы, традиционному для всякого студента вопросу — сдаче зачета. На протяжении полутора лет он не мог сдать зачет по предмету «Муниципальное право», более 10 раз просил сменить преподавателя и пересдать зачет, однако заявления не принимали. «Я предлагал сравнить мои слова и что написано в интернете. Мне было отказано. Я обращался, чтобы мне была предоставлена пересдача другому преподавателю или разобраться в вопросе», — объясняет экс-студент. Недопонимание с преподавательским составом уже перешло грань обычных студенческих проблем, достигнув такого масштаба, что по итогу пришлось обращаться в суд.

«В день государственного экзамена я обратился к ректору Мерзляковой Галине Витальевне с вопросом о рассмотрении моего заявления. Ректор подтвердила ознакомление, но не предоставила ответа по существу. В тот же день мне было объявлено об оставлении на второй год обучения. Однако впоследствии, после звонка секретаря, на кафедре без проведения зачета была проставлена оценка по «Муниципальному праву» и внесены изменения в приказ о допуске к государственному экзамену», — рассказал изданию истец.

Вторая претензия студента касается процесса проведения госэкзамена.

«Государственный экзамен 28 октября 2022 года проводился с нарушениями: экзаменационная комиссия отсутствовала в течение часа [шесть членов комиссии не было, присутствовал только один преподаватель — прим. ред.]. Студенты имели возможность списывать, однако мне это было запрещено. В результате я написал работу объемом 1 страницу, в то время как другие студенты – 5–7 страниц. Мне была выставлена неудовлетворительная оценка. Я подал апелляцию, в которой указал на нарушения процедуры экзамена. Апелляционная комиссия рассмотрела списанные работы других студентов как надлежащие, узаконив их, и отказала в удовлетворении апелляции, подтвердив мою неудовлетворительную оценку, в итоге я был оставлен на второй год. В марте–апреле 2023 года методист неоднократно звонила мне с просьбой подать заявление на восстановление для получения диплома», — пояснил он. После трех недель обращений мужчина подал заявление и был восстановлен.

«Университет платит зарплату сотрудникам в их отсутствие. Как в романе «Мертвые души». Людей нет, а деньги заплатили», — добавил экс-студент.

Летом 2023 года он вновь пришел на государственный экзамен, и снова отметил для себя странные вещи — два члена комиссии отсутствовали в течение часа, а студенты по-прежнему списывали. «Несмотря на мое заявление о нежелании отвечать и признании действий комиссии неправомерными, мне была выставлена положительная оценка и выдан диплом о высшем образовании. В августе 2024 года я обратился к ректору Мерзляковой Г. В. с требованием аннулировать незаконно выданный диплом и вернуть оплату за обучение. Ректор извинилась за действия подчиненных и признала ошибки», — рассказал студент.

По словам истца, вся эта ситуация не только оказалась психологически непростой, но и привела к потере времени и средств. Теперь экс-студент просит аннулировать диплом бакалавра, возвратить за обучение 131 тыс. рублей и выплатить ему 5 млн рублей моральной компенсации.

Своей позицией с «Сусаниным» поделились и в УдГУ. Там эту ситуацию рассматривают как «неприемлемую», а в случае подтверждения данных фактов, университет готов принять меры, чтобы это не повторилось в будущем.

«Поскольку Д. В. Скобелев выражает принципиальное несогласие с действиями университета и заявляет материальные претензии, обращение в суд действительно является единственно корректным и приемлемым решением», — говорится в ответе на запрос СМИ за подписью и. о. ректора Анны Овчинниковой.

В вузе заявили, что внутренние проверки проводились — факты существенных нарушений не подтвердились. «Поэтому действия Скобелева Д. В., направленные на установление истины и защиту своих прав через обращение в суд, мы считаем логичным и законным путем», — добавила руководитель учреждения.

Касаемо длительной не сдачи зачета позиция вуза такова, что академическая заложенность — итог недостаточной подготовленности студента, а аннулирование диплома по заявлению бывшего студента, который документ уже получил, действующим законодательством не предусмотрено.

«Экзаменационная комиссия работала в полном составе, контроль за ходом экзамена осуществлялся надлежащим образом. В отсутствие объективных способов установить ход событий, университет руководствуется результатами проведенных проверок (в том числе проверки Минобрнауки России), которые не установили фактов нарушений», — подытожили в УдГУ.

Первое заседание по делу состоялось 18 февраля. Как сообщил изданию истец, университет попросил перенести заседание. Следующее запланировано на 29 апреля.

Бывший студент уверен, что вуз ограничил его право на образование, ссылаясь на нарушение постановления Правительства РФ №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». Он намерен и дальше отстаивать свою позицию через суд.