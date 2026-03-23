Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

«Академию молока» в Уфе создадут с участием ижевского бизнеса

11:57, 23 марта, 2026
Максим Александров
284
0
#Ижевск\n#Башкортостан\n#молоко\n#обучение\n#студенты
Источник фото: ИИ
Студентов будут готовить на практике под реальное производство.

Уфа. Башкортостан. Агропромышленный холдинг Ижевска стал партнёром в создании «Академии молока» в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба «КОМОС ГРУПП». 

Соглашение о запуске проекта подписали 17 марта на форуме «Агрокомплекс-2026» в Уфе. Документ скрепили подписями управляющий акционер «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов, заместитель премьер-министра правительства Башкортостана — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов и ректор БашГАУ Илдар Габитов.

Центр откроется на базе аграрного университета. В рамках проекта планируется создать новые учебно-научные лаборатории, запустить образовательные программы — от среднего профессионального до аспирантуры, а также усилить практическую подготовку студентов.

Задача центра — готовить специалистов, которые смогут работать на производстве без дополнительной адаптации. Для студентов это означает углубленную практику, стажировки и возможность трудоустройства в агропромышленном холдинге.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

