Ижевск. Удмуртия. Министр здравоохранения Удмуртии встретился со студентами-медиками и рассказал о новом законе о наставничестве. Об этом сам Сергей Багин рассказал в своём тг-канале.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, которые вводят в отрасли здравоохранения наставничество сроком до 3 лет для специалистов, впервые прошедших первичную или первичную специализированную аккредитацию.

Обязательный период работы под руководством наставника в медицинской организации теперь является условием допуска к следующей ступени в профессии — периодической аккредитации. Это касается всех выпускников медицинских вузов, которые после 1 марта 2026 года завершили обучение — бюджетников, внебюджетников и целевиков. Срок наставничества может быть разный, в зависимости от специальности.

«Проще говоря, если выпускник-медик хочет стать самостоятельным специалистом и развиваться в профессии, работа с наставником необходима. Выпускник может сам определить место своего трудоустройства — главное, чтобы медицинская организация работала в системе ОМС. При этом он трудоустраивается как полноценный работник, и получает зарплату в соответствии с условиями трудового договора», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что целевики проходят наставничество в той медорганизации, с которой у них заключён трудовой договор. Если выпускник отказывается от исполнения условий целевого договора, он обязан выплатить весомую компенсацию за обучение, по ряду оснований — двукратный штраф.

«Если выпускник-целевик после окончания специалитета хочет сразу поступить в ординатуру, это возможно при условии продолжения обучения по новому целевому договору. Срок обучения в ординатуре не учитывается в наставничестве — пройти наставничество можно только после завершения обучения», — пояснил Сергей Багин.

Он сообщил, что сейчас Минздрав Удмуртии разрабатывает и согласовывает положения об организации наставничества в подведомственных медицинских организациях.