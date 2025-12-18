Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги форума студенческих научных обществ «Шаг в науку» (18+). Он прошёл в стенах ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и объединил студентов пяти государственных вузов Удмуртии.

Напомним, во второй день форума студенты представили свои программы развития СНО, доработанные с учётом проведённого накануне образовательного курса. А представители администрации, осуществляющие кураторство научной деятельности студентов, обсуждали актуальные вопросы в рамках круглого стола.

Один из членов экспертного жюри, председатель СМУС УдмФИЦ УрО РАН Игорь Аверкиев, подводя итоги финала форума, резюмировал, что каждое СНО выполняет те задачи, которые поставил ему свой университет.

«Те задачи, которые важны для университета именно сейчас. Вы получаете грамоты, выигрываете гранты, пытаетесь взаимодействовать с партнёрами. Хочу пожелать вам удачи и плодотворной работы в будущем. Посмотрел сегодня разработанные ваши планы, они просто грандиозные. Терпения вам. Если воплотите это всё в жизнь, это будет очень круто», — сказал эксперт.

Почётную обязанность вручения дипломов выполнил и. о. проректора по научной и инновационной деятельности ИжГТУ Андрей Копысов. Лауреатами конкурса студенческих работ стали:

- диплом I степени завоевала группа студентов ИжГТУ: Борис Зыков, Дмитрий Порываев, Артур Репников и Григорий Сентемов за проект «Разработка автоматизированной системы снаряжения магазинов для короткоствольного оружия»;

- диплом II степени получили студентки УдГАУ София Санникова и Александра Спиридонова — авторы проекта «КулиCOW — кормовая добавка на основе комплекса соединений металлов»;

- диплом III степени вручили студенту УдГАУ Максиму Самигулину за проект «Разработка экологического биоразлагаемого материала упаковки для хранения и транспортировки с использованием отходов льняного производства».

Как отметил один из экспертов, к. ф.-м. н., старший научный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН, доцент УдГУ Степан Ломаев, вместе с победителем над проектом работала целая команда студентов.

«Призываю тех, кто не получил призовые места, воспринять это как вызов, повод к тому, чтобы в вас проснулся в том числе дух борьбы за свои исследования. Доказать, побороться и показать, что, может быть, мы в своём формализме недооценили вас. Пусть это будет для вас самой главной мотивацией!», — подчеркнул Степан Леонидович.

Отметим, что каждое из представленных СНО имеет свою особенность, свои приоритеты, поэтому стало победителем в той или иной номинации:

- номинация «Прорыв года» — УдГУ;

- номинация «Научный дебют. За лучшее привлечение первокурсников и второкурсников» — УдГАУ;

- номинация «Команда единомышленников. За сплочённость, системность работы и устойчивое развитие» — ИГМУ;

- номинация «Научный коммуникатор. За лучшую популяризацию науки и работу с аудиторией» — ГГИПУ имени В. Г. Короленко;

- номинация «Мост в будущее. За лучший проект с прикладной и коммерческой перспективой» — ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

«Спасибо всем, что два дня мы провели вместе. У нас нет ни победителей, ни побеждённых. Мы решали общую задачу — развитие СНО и его популяризацию с точки зрения задач, которые вы реализуете. Спасибо. Последние слова благодарности — организаторам и экспертам, которые нашли время в своём плотном рабочем графике», — сказал в заключение Андрей Копысов.

Отметим, форум организован ИжГТУ имени М. Т. Калашникова при поддержке УдмФИЦ УрО РАН и ассоциации «Развитие».

Мероприятие проводится в рамках субсидии из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.