Студента СПО в Удмуртии обвинили в госизмене

12:05, 15 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#студенты\n#госизмена
Источник фото: ИИ
Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ижевск. Удмуртия. Студента СПО в Удмуртии обвинили в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Сотрудники ведомства выявили причастность к совершению государственной измены студента одного из средних специальных учебных заведений, ранее задержанного за порчу технического оборудования на объекте транспортной инфраструктуры и заключённого под стражу.

Следственным отделом УФСБ по УР в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена в форме оказания иной помощи».

Отметим, что за совершение данного преступного деяния Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведутся дальнейшие следственные действия.

