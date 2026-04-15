Ижевск. Удмуртия. Студента СПО в Удмуртии обвинили в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Сотрудники ведомства выявили причастность к совершению государственной измены студента одного из средних специальных учебных заведений, ранее задержанного за порчу технического оборудования на объекте транспортной инфраструктуры и заключённого под стражу.

Следственным отделом УФСБ по УР в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена в форме оказания иной помощи».

Отметим, что за совершение данного преступного деяния Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведутся дальнейшие следственные действия.