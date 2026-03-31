Иностранные студенты побывали в «Русской избе» в Сарапуле

11:10, 31 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Сарапул\n#УдГУ\n#студенты\n#иностранцы\n#Год единства народов России
Источник фото: пресс-служба УдГУ
Учащиеся УдГУ прикоснулись к традиционной русской культуре.

Сарапул. Удмуртия. Иностранные студенты УдГУ посетили музейное пространство «Русская изба» в ДК «Электрон» в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В старинный купеческий город приехали ребята из Мексики, Алжира, Камеруна, Узбекистана и Ирана, чтобы поближе познакомиться с традициями и бытом России. Знакомство с бытом проходило в интерактивном формате: студенты самостоятельно пробовали гладить бельё старинным рубелем и учились обращаться с ухватом у печи. Особый интерес вызвал мастер-класс по прядению от старейшины русского общества Татьяны Батуриной. Хозяйка избы раскрыла гостям внутреннее устройство дома, рассказав о значении Красного угла, роли печи и распределении обязанностей в семье.

Музыкальная часть объединила всех участников. Под аккомпанемент ложек, трещоток и бубнов ребята вместе с ансамблем исполнили народную песню «Ой, вставала я ранешенько». Диалог традиций продолжился ответным жестом гостей: студенты из Узбекистана исполнили национальный танец, привнеся восточный колорит в пространство избы. После этого все участники включились в старинную игру «Калечина-малечина» и завершили визит традиционным чаепитием с травяным чаем, пряниками и баранками.

