Ижевск. Удмуртия. Участники форума «Шаг в науку» (18+) поделились своим мнением о ходе мероприятия. Напомним, форум студенческих научных объединений (СНО) пяти вузов Удмуртии проходит в стенах ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

Во второй день СНО представили лучшие научно-исследовательские работы студентов, а также приняли участие в студенческом научном семинаре от УдмФИЦ УрО РАН.

Студент 3-го курса Инженерно-технологического факультета ИжГТУ Кирилл Казанкин рассказал «Сусанину», что учится по направлению «Мехатроника и робототехника». Представленный его командой проект — результаты работы СНО ИжГТУ за последние три года.

«Наша цель — поддержка студентов, которые занимаются наукой, организация для них соответствующей среды, досуга и возможности проявить себя. Со следующего года в планах — в тесной связи взаимодействовать с другими вузами, чтобы научная среда в нашей республике была связанной, а не раздробленной», — рассказал собеседник.

Говоря о уже существующем взаимодействии, он отметил ежегодный форум молодых специалистов и студентов «ИННОВА». На нём представлены не только учащиеся ИжГТУ, но и прочих вузов. Также приходят молодые сотрудники заводов, на которых они получают кейсы от партнёров, а в течение выездной смены в лагере прорабатывают решения. Лучшие из них смогут работать с партнёрами, которым понравятся их идеи.

«Хочется продолжать в таком же ключе налаживать связь с вузами, предприятиями, чтобы всё это работало сообща. Моя специальность — «Мехатроника и робототехника». Поэтому я «сторонник» наземного транспорта, но последний год благодаря акселерационной программе, проходившей в ИжГТУ, нам дали задание по созданию комплекса обнаружения и обороны от БПЛА. Я начал погружаться и в эту среду, потому что это перспективная отрасль», — рассказал Кирилл Казанкин.

Он также поделился примером возможного взаимодействия разных вузов. На «ИННОВе» он сам был в команде, разрабатывающей систему облёта полей.

«Мы были с представителями УдГАУ, и наше взаимодействие заключалось в том, что Аграрный университет обладает знаниями по специфике жизни растений, а ИжГТУ может предоставить программы, ИИ — всю техническую часть. Благодаря таким взаимодействиям можно развивать аграрный сектор в нашем регионе», — подытожил член СНО.

Одним из экспертов форума «Шаг в науку» стала руководитель Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Ижевска Ирина Торхова. В беседе с «Сусаниным» она подчеркнула, что именно в СНО зарождаются те идеи, которые потом воплощаются в научных проектах.

«И научная деятельность начинается именно с них. Во-первых, это интерес, который возникает к науке. Во-вторых, масштабирование и популяризация тех проектов, которые существуют, и которые только получают свой импульс. ИЦАЭ заинтересован в том, чтобы популяризировать науку, научные знания, существующие технологии. Центр активно вовлекает студенчество в научно-популярные мероприятия. Стараемся привить любовь к науке и новым знаниям, стремление развивать свои научные проекты», — рассказала руководитель ИЦАЭ Ижевска.

При этом она отметила, что у ребят многие из проектов находятся ещё в начале пути. Эксперту хотелось бы, чтоб они более активно развивались, привлекали друг друга к реализации. Сейчас очень сильно видна разница: в одних вузах более развито научное сообщество, в других менее.

«Было бы интересно, если бы здесь было межвузовское взаимодействие, и ребята обращались друг к другу в тех местах, где у них слабо проявлены компетенции. Главное, чтобы они сами это осознавали и понимали. И как раз такие мероприятия как форум в ИжГТУ могут им в этом помочь», — подчеркнула Ирина Торхова.

Отметим, что форум организован ИжГТУ имени М. Т. Калашникова при поддержке УдмФИЦ УрО РАН и ассоциации «Развитие».

Мероприятие проводится в рамках субсидии из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.