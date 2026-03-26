Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 27 марта заработает новая мера поддержки беременных, которые очно обучаются в средних и высших учебных заведениях. Как сообщает Минсоцтруда республики, будущие мамы получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей.

Право на единовременную выплату имеют студентки, вставшие на учёт по беременности с 1 января 2026 по 31 декабря 2027 года (им нужно обратиться за выплатой в течение 6 месяцев).

Те, кто встал на учёт с 1 июля по 31 декабря 2025 года и ещё не получал выплату смогут обратиться с 27 марта по 26 мая 2026 года.

С собой необходимо иметь: паспорт, справку из учебного заведения, справку о постановке на учёт по беременности, документ о регистрации по месту жительства или пребывания, реквизиты счёта для перечисления выплаты.

Найти адрес ближайшего учреждения соцзащиты населения можно по ссылке.

Напомним, в 2025 году новой мерой поддержки воспользовались 150 беременных студенток.