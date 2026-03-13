Ижевск. Удмуртия. Ижевскому механическому заводу выдали патент на полезную модель «Оружие пневматическое». Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Патент выдан на съемный бункер для запасных пуль к пневматической винтовке МР-512С-09. Изделие отличается кучностью стрельбы и улучшенными потребительскими характеристиками. Благодаря тому, что бункер устанавливается в углубление ложи и крепится к магниту, он не смещается. Также магнит выполняет роль фиксатора крышки бункера при его снятии. Внешний вид разработки идентичен карабину МР-145 «Лось».

Изделие создали начальник бюро пневматического оружия ИМЗ Георгий Романов и молодой работник предприятия, студент пятого курса направления «Стрелковое оружие» ИжГТУ М. Т. Калашникова Максим Чеклецов.

Отмечается, что предприятие впервые получило патент на полезную модель, к созданию которой приложил руку студент. Максим Чеклецов разработал чертежи на данное исполнение винтовки, участвовал в сборке и испытаниях 30 изделий, а также подготовил необходимые документы для получения патента.

«На ИМЗ созданы все условия для того, чтобы талантливые молодые конструкторы и инженеры могли проявить себя и принести пользу предприятию. Внедрение их разработок в производство вдохновляет и мотивирует молодёжь на новые технические идеи и решения», — отметила советник управляющего директора АО «Ижевский механический завод» Светлана Кутукова.