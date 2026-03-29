В УдГУ профессии «вожатый» обучат 150 студентов

15:00, 29 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#студенты\n#обучение
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
К концу апреля они полностью освоят новую специальность.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовало обучение студентов профессии «вожатый». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Образовательный интенсив проводят на базе Удмуртского государственного университета. Бесплатное обучение пройдут 150 студентов среднего профессионального и высшего образования.

Учащиеся изучат нормативно-правовые акты, особенности временного детского коллектива, узнают больше о взаимоотношениях с детьми разных возрастов и другое. Также в программу обучения входят истоки, история и опыт вожатской деятельности в России, методики по организации гражданско-патриотического воспитания и формированию ценностей здорового образа жизни.

В конце апреля студенты получат новую специальность и предстоящим летом смогут работать в детских лагерях.

«Профессиональное обучение даёт будущим специалистам прочный фундамент, а уже этим летом они смогут воспользоваться своими знаниями на практике. И мы уверены, ребята станут теми самыми вожатыми, которые зажигают сердца и формируют будущее поколение», — отметил руководитель студенческих отрядов Удмуртии Степан Чирков. 

