Ижевск. Удмуртия. В стенах ИжГТУ продолжилась работа форума студенческих научных обществ «Шаг в науку» (18+). Напомним, он стартовал накануне, 15 декабря.

Во второй день форума участники презентовали свои лучшие научно-исследовательские работы. Также Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН сорганизовал студенческий научный семинар. Эксперты форума провели и круглый стол по научному наставничеству. Презентация программ развития СНО стала финалом конкурса.

Как рассказал «Сусанину» один из экспертов форума, к. ф.-м. н., председатель СМУС УдмФИЦ УрО РАН Игорь Аверкиев, студенческие научные общества — важнейшая точка старта для будущих учёных, инженеров, врачей.

«По моему мнению, основная задача СНО — вовлечь студентов в науку и оказать им практическую помощь: от поиска научного руководителя до знакомства с исследовательской жизнью университета. Также к задачам СНО относится и работа с подрастающим поколением, реализация научно-популярных и профориентационных программ для школьников. Проведение Регионального форума студенческих научных объединений «Шаг в науку» решает одну из ключевых задач — это объединение. Форум знакомит научные общества разных вузов друг с другом, создаёт среду для прямого взаимодействия. Именно такое живое общение позволяет преодолеть разобщённость и заложить основу для сильного, единого сообщества СНО Удмуртии, где можно делиться опытом и запускать совместные проекты, чего сейчас не хватает региону», — отметил Игорь Кронидович.

Отметим, форум организован ИжГТУ имени М. Т. Калашникова при поддержке УдмФИЦ УрО РАН и ассоциации «Развитие».

Мероприятие проводится в рамках субсидии из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ.