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С 1 сентября в школах Удмуртии ограничат количество домашнего задания

12:59, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
С 1 сентября в школах Удмуртии ограничат количество домашнего задания
12:59, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
179
0
#Удмуртия\n#Россия\n#подростки
Источник фото: ИА «Сусанин»
179
0

Также по всей стране нормируют объём контрольных и проверочных работ.

Москва. С 1 сентября 2025 года в школах Удмуртии, как и по всей России, введут ограничения на объём домашнего задания. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Как рассказал министр, уже принят закон, утвердивший единые федеральные образовательные программы.

«В текущем году вступает в силу приказ №704, устанавливающий календарно-урочное планирование. В нём закреплено количество часов, предусмотренных для изучения каждого предмета», — поделился Сергей Кравцов.

Кроме того, министерство нормировало число контрольных и проверочных работ. 

Приказ согласован с Роспотребнадзором и учитывает все требования для исключения чрезмерной нагрузки на учеников. 

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12:59, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
179
0
#Удмуртия\n#Россия\n#подростки