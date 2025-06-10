Москва. С 1 сентября 2025 года в школах Удмуртии, как и по всей России, введут ограничения на объём домашнего задания. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Как рассказал министр, уже принят закон, утвердивший единые федеральные образовательные программы.

«В текущем году вступает в силу приказ №704, устанавливающий календарно-урочное планирование. В нём закреплено количество часов, предусмотренных для изучения каждого предмета», — поделился Сергей Кравцов.

Кроме того, министерство нормировало число контрольных и проверочных работ.

Приказ согласован с Роспотребнадзором и учитывает все требования для исключения чрезмерной нагрузки на учеников.