Сочи. Краснодарский край. Старшеклассники из Удмуртии стали призёрами Всероссийской олимпиады школьников по информатике и химии. Об этом сообщается в группе Регионального образовательного центра «ТАУ» в соцсети «ВКонтакте».

В Сочи прошёл заключительный этап олимпиады по информатике. В рамках двух туров участники решали задачи. Удмуртию представили 7 учеников 9-11 классов из лицея №41, школы №91 и экономико-математического лицея №29 Ижевска.

В результате призёром олимпиады по информатике стал ученик 11 класса ЭМЛи №29 Андрей Вахранев.

Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии провели в Новом Уренгое. Там ребята выполняли как теоретические, так и практические задания. От Удмуртии в олимпиаде участвовали пятеро школьников.

Призёрами олимпиады стали: ученица 10 класса лицея №41 Ижевска Софья Рыбина, ученица 11 класса гимназии №83 Ижевска Дарья Дидик, ученик 8 класса школы №89 Ижевска Артём Акимов и ученик 11 класса гимназии №6 Глазова Дмитрий Кононов.