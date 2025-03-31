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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пятеро ребят из Удмуртии стали призёрами Всероссийской олимпиады школьников по информатике и химии

11:45, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Пятеро ребят из Удмуртии стали призёрами Всероссийской олимпиады школьников по информатике и химии
11:45, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Удмуртия\n#Олимпиада\n#подростки
Источник фото: Региональный образовательный центр «ТАУ»
86
0

Они выполняли задания и решали задачки в Сочи и Новом Уренгое.

Сочи. Краснодарский край. Старшеклассники из Удмуртии стали призёрами Всероссийской олимпиады школьников по информатике и химии. Об этом сообщается в группе Регионального образовательного центра «ТАУ» в соцсети «ВКонтакте». 

В Сочи прошёл заключительный этап олимпиады по информатике. В рамках двух туров участники решали задачи. Удмуртию представили 7 учеников 9-11 классов из лицея №41, школы №91 и экономико-математического лицея №29 Ижевска. 

В результате призёром олимпиады по информатике стал ученик 11 класса ЭМЛи №29 Андрей Вахранев.

Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии провели в Новом Уренгое. Там ребята выполняли как теоретические, так и практические задания. От Удмуртии в олимпиаде участвовали пятеро школьников. 

Призёрами олимпиады стали: ученица 10 класса лицея №41 Ижевска Софья Рыбина, ученица 11 класса гимназии №83 Ижевска Дарья Дидик, ученик 8 класса школы №89 Ижевска Артём Акимов и ученик 11 класса гимназии №6 Глазова Дмитрий Кононов.  

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11:45, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
86
0
#Удмуртия\n#Олимпиада\n#подростки