Комиссии завершили проверку готовности детских садов Ижевска к новому учебному году

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла приемка детских садов к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Комиссия проинспектировала все 145 дошкольных учреждений на комплексную безопасность, соблюдение санитарного законодательства и организации питания, проверила качество медобслуживания, материально-техническую базу, состояние территории, самого здания сада, коммуникации, а также готовность к зиме.

Все детские сады показали готовность к приему детей. Соответствующие акты должны быть готовы до 15 августа.