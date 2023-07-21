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Комиссии завершили проверку готовности детских садов Ижевска к новому учебному году

10:15, 21 июля, 2023
Комиссии завершили проверку готовности детских садов Ижевска к новому учебному году
10:15, 21 июля, 2023
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#детский сад\n#проверка\n#дети\n#безопасность
Фото: ИА «Сусанин»
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Проинспектированы все 145 учреждений.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла приемка детских садов к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Комиссия проинспектировала все 145 дошкольных учреждений на комплексную безопасность, соблюдение санитарного законодательства и организации питания, проверила качество медобслуживания, материально-техническую базу, состояние территории, самого здания сада, коммуникации, а также готовность к зиме.

Все детские сады показали готовность к приему детей. Соответствующие акты должны быть готовы до 15 августа.

10:15, 21 июля, 2023
187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детский сад\n#проверка\n#дети\n#безопасность