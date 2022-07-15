Недостроенное здание для ДШИ №3 в Ижевске перешло в муниципальную собственность

Ижевск. Удмуртия. Здание детской школы искусств в микрорайоне «Столичный» перешло в собственность города. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ранее в администрации Ижевска сообщали, что в здании начался монтаж теплового контура. Это позволить снизить количество повреждений от перепадов температур и обезопасит здание от лишней влаги. Также необходимо завершить внутреннюю отделку помещений. На завершение проекта требуется 147 млн рублей. Однако пока из бюджета города выделено лишь 15 млн рублей.

«И больницу (филиал ГКБ №7, — прим. ред.) и ДШИ №3 будем делать обязательно. У нас огромный запрос населения на подобного формата объекты. Они внесены в Народную программу («Единой России», — прим. ред.) Конкретно это здание строилось как раз-таки под детскую школу искусств. В этом смысле есть уже продвижение. Председателю правительства России я письмо уже написал. Просим выделить необходимые деньги для завершения этого объекта. Не буду забегать вперед, но думаю, у нас все получится», — заверил жителей района Александр Бречалов.

Предполагается, что завершить проект получится в 2023 году.

В настоящий момент ДШИ №3 размещается в двухэтажном здании на улице Дзержинского, 25а, где во времена застройки микрорайона Буммаш располагалась строительная контора.

«Очень рада, что решен вопрос о завершении внутренних работ и вводе в эксплуатацию школы искусств №3. Этого ждут семьи как микрорайона "Столичный", так и расположенного через дорогу микрорайона Буммаш», — сказала директор управляющей компании «ЖРП №8» Ирина Плигина.