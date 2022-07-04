Юрист из Удмуртии возглавила Министерство образования ДНР

Донецк. ДНР. Новым министром образования и науки Донецкой Народной Республики (ДНР) назначена уроженка Ижевска Ольга Колударова. Соответствующий указ подписан главой ДНР Денисом Пушилиным 2 июля 2022 года.

Ольга Колударова является кандидатом юридических наук. Образование получила в Институте права, соцуправления и безопасности УдГУ. До 2018 года трудилась на должности начальника управления по обеспечению правовой и организационной деятельности министерства образования и науки Удмуртской Республики. Затем работала на посту замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительно образования и детского отдыха Минпросвещения России.

Колударова стала одним из пяти российских управленцев, приглашённых на ключевые должности в правительстве ДНР.

«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — сообщил глава республики Денис Пушилин на своей странице «ВКонтакте».

Помимо Ольги Колударовой российские управленцы возглавили местные министерства угля и энергетики, здравоохранения, доходов и сборов. Один из назначенцев занял пост заместителя министра связи.