Удмуртский исследовательский центр стал одной из ведущих научных организаций России

Он вошёл в список ведущих научных организаций 1-й категории.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский федеральный исследовательский центр стал одной из ведущих научных организаций России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Межведомственная комиссия министерства образования и науки России оценивала деятельность организаций, выполнявших научно-исследовательские и иные работы. По результатам проверки комиссия включила Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН в список ведущих научных организаций 1-й категории.

Всего в перечне находятся 277 научных организаций страны.