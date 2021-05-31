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Удмуртский исследовательский центр стал одной из ведущих научных организаций России

08:30, 31 мая, 2021
Андрей Бирюков
Удмуртский исследовательский центр стал одной из ведущих научных организаций России
08:30, 31 мая, 2021
Андрей Бирюков
527
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#наука\n#образование
Фото: unsplash.com
527
0

Он вошёл в список ведущих научных организаций 1-й категории.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский федеральный исследовательский центр стал одной из ведущих научных организаций России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики. 

Межведомственная комиссия министерства образования и науки России оценивала деятельность организаций, выполнявших научно-исследовательские и иные работы. По результатам проверки комиссия включила Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН в список ведущих научных организаций 1-й категории. 

Всего в перечне находятся 277 научных организаций страны.

08:30, 31 мая, 2021
Андрей Бирюков
527
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#наука\n#образование