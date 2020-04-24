Две школы из Ижевска вошли в список лучших в России

Ими стали лицей №41 и экономико-математический лицей №29.

Ижевск. Удмуртия. Две образовательные организации из Ижевска попали в рейтинг лучших школ России. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

В список 100 лучших учреждений вошли лицей №41 и экономико-математический лицей № 29. Они расположились на 48-й и 49-й позициях. Рейтинг составили на основе исследования, посвященного поступлению абитуриентов в лучшие вузы страны.

Также среди лучших школ по конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление» лицей №29 занял 14-е место, а лицей №41 в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки» расположился на 48-й строчке рейтинга.

Отметим, что в списке 100 лучших школ России представлены учебные заведения из 26 регионов страны. При этом половина — учреждения из Москвы и Подмосковья.