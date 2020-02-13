Презентация молодых учёных в рамках проекта Science Slam началась в Ижевске

Информагентство «Сусанин» ведёт прямую трансляцию мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались научные презентации молодых учёных Science Slam в рамках «Недели науки 2020». ИА «Сусанин» ведёт прямую трансляцию с мероприятия.



Проект Science Slam — это формат научных презентаций, где молодые ученые в неформальной обстановке за десять минут остроумно и доступно рассказывают о своих исследованиях.



Победитель определяется по силе и продолжительности зрительских аплодисментов.



Напомним, что «Неделя науки 2020» стартовала 7 февраля. Мероприятия, посвящённые празднованию Дня российской науки, прошли в Удмуртском федеральном исследовательском центре УрО РАН, университетах республики и на городских площадках Ижевска.