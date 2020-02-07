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«Неделя науки» впервые стартовала в Удмуртии

16:50, 07 февраля, 2020
Юрий Абашев
«Неделя науки» впервые стартовала в Удмуртии
16:50, 07 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#образование\n#наука\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
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Событие приурочено к двадцатой годовщине Дня российской науки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась «Неделя науки 2020», старт которой дали 7 февраля на торжественной церемонии в доме правительства республики в Ижевске.

На событии собрались учёные, школьники, студенты и молодые специалисты, которые с 7 по 14 февраля на площадках города будут вести лекции, презентовать проекты и участвовать в научных дискуссиях. Помимо этого будут вручаться сертификаты школ РАН и откроется инжиниринговый центр. 

Мероприятия пройдут в Удмуртском федеральном исследовательском центре УрО РАН, университетах республики и на городских площадках Ижевска. Главной задачей предстоящей недели станет вовлечение молодёжи в научную жизнь.

«Надо показать молодёжи, что наука – это не скучно, что это интересно, востребовано и перспективно. В рамках нацпроекта «Образование» открылся центр одарённых детей, появилось 42 точки роста в районных школах, запущен дом научных коллабораций – совместная площадка школьников с вузами, и многое другое. Это разные точки с набором лабораторий и оборудования по различным научным направлениям», - отметила зампред правительства республики Анастасии Муталенко.

По словам директора Удмуртского федерального центра УрО РАН Михаила Альеса, Удмуртия входит в топ-30 регионов страны по концентрации талантливой молодёжи, у которой есть большой научный потенциал. Остаётся создать условия для работы.

«Сейчас наша республика – это территория производства, по-простому говоря – цех. Надо создавать больше точек разработки новых научных технологий, а для этого нужны профессиональные кадры. Собственно, частью выполнения этой задачи и станет предстоящая неделя науки», - сказал Михаил Альес.

Программа мероприятий:

10 февраля

11:00 - Открытая кафедра УдмФИЦ УрО РАН : научно-популярные доклады молодых ученых.

Место: Актовый зал Физико-технического института УдмФИЦ УрО РАН (улица Барышникова, 53)

11 февраля

16:00 - Публичный лекторий. Тема: «Государственность Удмуртии: истоки, альтернативы,

результаты».

Место: Библиотека им. А. Гайдара (улица Пушкинская, 200).

13 февраля

10:00 - День школы РАН. Презентации научных проектов школьников

Место проведения: 41 лицей (улица Молодежная, 61).

16:00 - Проект Science Slam - формат научных презентаций.
Молодые ученые в неформальной обстановке за десять минут остроумно и доступно рассказывают о своих исследованиях. Победителя определяют по силе и продолжительности зрительских аплодисментов

Место проведения: Информационный зал Национальной библиотеки, (улица 30 лет Победы, 14)

14 февраля

10:00 - Дизайн-марафон.

Промышленные дизайнеры Удмуртии создают проекты под руководством студии ItalDesign Giugiaro и ведущих дизайн-студий России.

Место: Академия «Калашников» (улица Максима Горького, 159)

13:00 - Открытие зеркального инжинирингового центра цифрового проектирования в ОПК.

13:15 - Визионерская лекция руководителя рабочей группы Технет Национальной технологической инициативы Боровкова А.И. «Цифровые двойники в промышленности»

14:30 - Презентация ItalDesign Giugiaro «Как создать инжиниринговую компанию с мировым именем в области промышленного дизайна».

15:00 - Торжественное подписание соглашения о создании ЗИЦ в ОПК.

Место: Зал заседаний Дома профсоюзов (улица Бородина, 21)

Напомним, что 8 февраля в 18:00 в Ижевске пройдёт лекция научного и военного журналиста Михаила Котова «Самые необычные изобретения атомного века». Место – Штаб Городских Проектов ЛИФТ (улица Пушкинская, 216).

16:50, 07 февраля, 2020
Юрий Абашев
129
0
#образование\n#наука\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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