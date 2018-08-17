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Три школы в Удмуртии не готовы к новому учебному году

15:58, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
15:58, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
121
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#учеба
Фото: @arzik2
121
0

Ремонт в них планируют закончить вовремя.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике 99,8% школ готовы к началу нового учебного года. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, 1 сентября 2018 года учебный процесс начнётся во всех образовательных организациях республики.

На 15 августа всего по республике принято 1326 учреждений. Акты готовности не получили лишь Пибаньшурская СОШ Балезинского района, Совхозная школа Завьяловского района и Аксакшурская школа Малопургинского района из-за неоконченного ремонта.

Как сообщила замминистра образования и науки Удмуртии Ирина Крохина, на подготовку учреждений социальной сферы, в том числе образовательных организаций к отопительному сезону и к новому учебному году выделено 32 млн рублей. Для подготовки организаций, подведомственных Министерству образования и науки УР, были выделены средства в размере 21 млн рублей.

Помимо этого, на завершение работ на 10 приоритетных объектах, имеющих риски непринятия к новому 2018-2019 учебному году, региональным Минфином дополнительно выделены из республиканского бюджета 57,4 млн рублей.

Кроме того, на выполнение работ по организации системы видеонаблюдения в образовательных организациях, а также на проведение специальной оценки условий труда в них направлено 37 млн рублей.

Отмечается, что в 2018 году в Удмуртии отремонтировали 25 спортивных залов, расположенных в сельских школах. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направили более 19 млн рублей.

В этом году между министерством образования и науки РФ и правительством УР заключено соглашение на 2018-2020 годы. В его рамках Удмуртии из федерального бюджета предполагается выделить субсидию в 2018 году в размере 354,9 млн рублей, в 2019 году - 268,6 млн рублей, в 2020 году - 205,9 млн рублей.

Объём софинансирования из регионального бюджета составит в 2018 году 83,2 млн рублей, в 2019 году - 63 млн рублей, в 2020 году - 48,3 млн рублей. На выделенные средства в 2018 году планируется завершить строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в селе Алнаши. Также начали строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест по улице Леваневского в Ижевске, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Кроме того, планируется завершить строительство детского сада № 20 на улице Баранова, 70 в Ленинском районе Ижевска и средней общеобразовательной школы в селе Совхозный Завьяловского района. На эти цели в 2018 году выделены средства федерального бюджета.

15:58, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
121
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#учеба

 

 

 


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