30 лучших учителей Удмуртии получат по 200 тыс рублей премии

Также еще 100 преподавателей получат по 50 тыс. рублей.

Удмуртия. В Удмуртии 30 учителей, которые победили в региональном конкурсе, получат по 200 рублей премии. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки по Удмуртской Республике.

Еще сто учителей, которые заняли соответствующие строчки рейтинга, получат по 50 тыс. рублей.

Рейтинг составлялся по результатам работы учителей за три года.

«Когда сократили российскую квоту, на уровне региона было принято решение за счет республиканских средств поддержать лучших педагогов Удмуртии», — сказала начальник управления общего образования Министерства образования и науки Удмуртии Лариса Пластинина.