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      Бывший глава Ижевска Александр Ушаков стал проректором ИжГТУ

      13:15, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      13:15, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      255
      0
      #образование\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#высшее образование
      Фото: пресс-служба ИжГТУ
      255
      0

      Приказ о назначении на новую должность подписали 24 марта.

      Ижевск. Удмуртия. Проректором по социальному развитию Ижевского государственного технического университета имени Михаила Калашникова назначили бывшего главу города Александра Ушакова. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

      Напомним, что 27 февраля 2016 года в ИжГТУ прошли выборы ректора. Новым руководителем вуза стал доктор экономических наук Валерий Грахов.

      Справка:

      Александр Александрович Ушаков родился 11 июня 1960 года в городе Глазове. В 1983 году окончил физико-технический факультет Уральского политехнического института по специальности «Технология редких и рассеянных элементов».

      После окончания института работал мастером на Чепецком механическом заводе. В 1984 году избран заместителем секретаря, а в 1986-м – секретарём комитета комсомола ЧМЗ;

      С 1989 по 1992 гг. – начальник строительного подразделение цеха №18 ЧМЗ;

      С 1992 по 1997 гг. – гендиректор Глазовского пищекомбината;

      С 1997 по 1999 гг. – начальник управления информационно-аналитического обеспечения аппарата Государственного совета Удмуртии;

      В 1995 году избран депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики;

      В 1999 г. – руководитель секретариата председателя Госсовета УР;

      С 1999 по 2001 гг. – директор ГТРК «Удмуртия».

      С 2001 по 2005 гг. – первый заместитель главы администрации города Ижевска;

      С 2005 по 2010 гг. – глава администрации города Ижевска

      С 2010 по 2015 гг. – глава МО «город Ижевск», депутат городской думы Ижевска.

      13:15, 28 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      255
      0
      #образование\n#ИжГТУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#высшее образование
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