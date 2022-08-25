Министр культуры России оценила концепцию реконструкции главного корпуса оружейного завода в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В рамках рабочего визита в Удмуртию министр культуры России Ольга Любимова оценила проект реконструкции главного корпуса оружейного завода Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Концепцию презентовал глава региона Александр Бречалов. «Для нас завершить этот проект – это дело чести. Концепция реконструкции скрупулезно обсуждалась с общественностью. Она предполагает, в том числе, и внебюджетные источники финансирования. Для нас это знаковый проект, именно с этого здания, фактически, началась история Удмуртии», — рассказал Бречалов.

Об исторической ценности данного объекта культурного наследия федерального значения знает почти каждый житель Удмуртии. Сейчас состояние здания признано неудовлетворительным, необходимы противоаварийные меры: укрепление лестниц, фундамента, перекрытий.

Напомним, главный корпус оружейного завода — уникальное произведение начала 19 века. Воплощение проекта архитектора Семена Дудина началось в 1808 году. Корпус завода стал первым в России многоэтажным промышленным зданием высотой 50 м. Это единственное здание, увенчанное дорической колонной, а не шпилем или куполом.

Здесь производили оружие, в 1824 году завод посетил Александр I. В советское время предприятие продолжало жить, позднее здесь зародилось мото- и автопроизводство. Опустение пришло на площади завода в 1990-е годы. В 2008 году реставрационные работы были выполнены благодаря поддержке федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 годы».

Летом 2018 года шпиль башни главного корпуса рухнул. Пользователи делились фотографиями в соцсетях.

На сегодняшний день необходимо реконструировать около 20 тыс. кв. м. После инцидента с башней, власти республики вместе с жителями разработали концепцию, как может выглядеть историческое пространство. Оно включило бы в себя кафе, гостиницу, кинотеатр, научно-культурный центр с музеем, творческие лаборатории и студию звукозаписи. Заключение экспертов показало, что здание подлежит восстановлению.

Разработка научно-проектной документации подразумевает сохранение исторического облика, в то же время должен быть отражен запрос города на развитие экономики знаний.

По словам министра культуры России, этап проектировки сейчас — основная задача. От этого зависит дальнейшая судьба здания. Глава Удмуртии Александр Бречалов и министр культуры Ольга Любимова договорились вместе проработать варианты воплощения в жизнь проекта.

Во время своей поездки в Удмуртию министр не оставила без внимания и купеческий город Сарапул. Там она посетила «Дачу Башенина», Музейный квартал, модельную библиотеку и кинозал «Новый иллюзион».