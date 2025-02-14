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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске в 2025 году преобразят Некрасовскую библиотеку

13:00, 14 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске в 2025 году преобразят Некрасовскую библиотеку
13:00, 14 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
14
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#реконструкция\n#общественные пространства\n#глава Ижевска
Источник фото: Дмитрий Чистяков «ВКонтакте»
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Она станет шестой модельной библиотекой в городе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2025 году планируют реконструировать библиотеку имени Некрасова. Об этом сообщает глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

С его слов, более 100 тыс. человек посещают её ежегодно, а после перезагрузки посетителей будет ещё больше.

«В этом году преобразим в библиотеке всё. Проведем капремонт помещений по требованиям доступной среды, пополним книжный фонд, поставим новую мебель и современное оборудование», – говорится в сообщении.

В библиотеке появятся интерактивные панели, электронное пианино, мобильная фотобудка, графические планшеты, ноутбуки, а также тематические зоны, где будут работать клубы общения, арт-мастерская, креатив-студия и другое.

В обновлённом помещении с новым оборудованием планируют проводить творческие и дискуссионные встречи, кинопросмотры, концерты, презентации книг, квизы, курсы иностранных языков, настольные игры, художественные выставки.

Библиотекаа станет шестым подобным общественным пространством, созданным в городе за последний пять лет.

13:00, 14 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#реконструкция\n#общественные пространства\n#глава Ижевска