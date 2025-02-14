Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2025 году планируют реконструировать библиотеку имени Некрасова. Об этом сообщает глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

С его слов, более 100 тыс. человек посещают её ежегодно, а после перезагрузки посетителей будет ещё больше.

«В этом году преобразим в библиотеке всё. Проведем капремонт помещений по требованиям доступной среды, пополним книжный фонд, поставим новую мебель и современное оборудование», – говорится в сообщении.

В библиотеке появятся интерактивные панели, электронное пианино, мобильная фотобудка, графические планшеты, ноутбуки, а также тематические зоны, где будут работать клубы общения, арт-мастерская, креатив-студия и другое.

В обновлённом помещении с новым оборудованием планируют проводить творческие и дискуссионные встречи, кинопросмотры, концерты, презентации книг, квизы, курсы иностранных языков, настольные игры, художественные выставки.

Библиотекаа станет шестым подобным общественным пространством, созданным в городе за последний пять лет.