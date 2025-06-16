Кез. Удмуртия. В Кезском районе открыли движение по временному мосту через реку Лып на региональной дороге «Кез — Удмурт-Зязьгор». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Кезского района Дмитрий Миронов.

Временный мост начали создавать в апреле. Конструкция достигает 40 м в длину и имеет грузоподъемность до 60 т. Мост создали, чтобы подрядчик приступил к реконструкции старого моста, построенного 60 лет назад. Теперь рабочие начнут демонтаж конструкции.

К концу 2025 года на месте появится однопролетный мост длиной 62 м. Его ширина составит 10 м, а грузоподъемность — до 100 т. Конструкция решит проблему ежегодных ледовых заторов и взрывных работ.