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Для реконструкции моста через реку Лып в Кезском районе открыли временный мост

10:00, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Для реконструкции моста через реку Лып в Кезском районе открыли временный мост
10:00, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
251
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#Кезский район\n#Удмуртия\n#мост\n#реконструкция
Источник фото: vk.com (Дмитрий Миронов)
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Он может выдержать машины весом до 60 т.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе открыли движение по временному мосту через реку Лып на региональной дороге «Кез — Удмурт-Зязьгор». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Кезского района Дмитрий Миронов. 

Временный мост начали создавать в апреле. Конструкция достигает 40 м в длину и имеет грузоподъемность до 60 т. Мост создали, чтобы подрядчик приступил к реконструкции старого моста, построенного 60 лет назад. Теперь рабочие начнут демонтаж конструкции. 

К концу 2025 года на месте появится однопролетный мост длиной 62 м. Его ширина составит 10 м, а грузоподъемность — до 100 т. Конструкция решит проблему ежегодных ледовых заторов и взрывных работ. 

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10:00, 16 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
251
0
#Кезский район\n#Удмуртия\n#мост\n#реконструкция