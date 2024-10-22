В Ижевске перед реконструкцией улицы Удмуртской отремонтируют находящиеся под ней коммуникации

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед масштабным обновлением улицы Удмуртской сначала отремонтируют коммуникации под землей. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия».

«Мы эту улицу разобрали прямо до косточек, если можно так сказать. Мы так никогда не работали, мы её просто разобрали на составляющие», — заявил мэр.

Перед масштабной реконструкцией части улицы Удмуртской от Ленина до Кирова в городе первым делом узнали о всех коммуникациях, которые находятся под землей. Оказалось, что они проходят не только под дорогой, но и под тротуарами. Чтобы после обновления дороги не пришлось всё вскрывать и их ремонтировать, об этом решили позаботиться заранее.

Поэтому в 2025 году на улице Удмуртской будут ремонтировать теплосети, водопровод, газопровод и линии связи. А также в планах полностью заменить ливневую канализацию.

Проект обновления улицы разрабатывают в Казани. Дмитрий Чистяков отметил, что, когда он придёт, то можно будет посмотреть, получится ли обновить какие-то кусочки улицы.

Сама дорога, тротуары и озеленение будут выполнены в 2026 году.

«Очень круто, мне очень нравится, что мы так учимся анализировать проекты», — отметил глава города.

Напомним, что в Ижевске начали собирать предложения от местных жителей по реконструкции улицы Удмуртской. За первые два дня собрано 110 предложений.