Ижевск. Удмуртия. Будущую реконструкцию велодрома для ВМХ-спорта обсудили в поселке Машиностроителей в Ижевске. Об этом сообщает министр по физической культуре и спорту региона Денис Парахин.

Выездная встреча прошла с главой Ленинского района Ижевска Артуром Акбашевым, депутатом Альфредом Зиннатуллиным и директором спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту Вячеславом Хариным. О важности тренировочной площадки для велоспортсменов говорит то, что раньше здесь проводились соревнования федерального уровня. Это более 100 этапов Кубка России.

ВМХ-велодром сейчас нуждается в реновации. Для восстановления объекта предлагается внедрить систему самообложения, что позволит создать условия для модернизации велодрома. Концепция проекта будет представлена через месяц.