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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске обсуждается возможная реконструкция велодрома для ВМХ-спорта

13:15, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске обсуждается возможная реконструкция велодрома для ВМХ-спорта
13:15, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
1360
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#велоспорт\n#реконструкция
Источник фото: Денис Парахин
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Ранее тут проводилось более 100 этапов велогонок на Кубок России.

Ижевск. Удмуртия. Будущую реконструкцию велодрома для ВМХ-спорта обсудили в поселке Машиностроителей в Ижевске. Об этом сообщает министр по физической культуре и спорту региона Денис Парахин.  

Выездная встреча прошла с главой Ленинского района Ижевска Артуром Акбашевым, депутатом Альфредом Зиннатуллиным и директором спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту Вячеславом Хариным. О важности тренировочной площадки для велоспортсменов говорит то, что раньше здесь проводились соревнования федерального уровня. Это более 100 этапов Кубка России.  

ВМХ-велодром сейчас нуждается в реновации. Для восстановления объекта предлагается внедрить систему самообложения, что позволит создать условия для модернизации велодрома. Концепция проекта будет представлена через месяц. 

 

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13:15, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
1360
0
#велоспорт\n#реконструкция