Свои предложения по реконструкции улицы Удмуртской написали 360 ижевчан

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 360 жителей написали предложения, касающиеся предстоящей реконструкции улицы Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, что в 2025 году на участке улицы Удмуртской от Кирова до Ленина отремонтируют подземные коммуникации и ливнёвки, а в 2026 году здесь начнётся масштабная реконструкция.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что концепция благоустройства должна учитывать мнение жителей. Поэтому в сентябре в городе прошёл проектный семинар, а в конце октября целую неделю волонтёры собирали идеи горожан по обновлению этой улицы.

Председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев рассказал, что чаще всего ижевчане просили расширить и отремонтировать тротуары и дорогу. Также немало предложений касались темы освещения и организации зон отдыха.

«Нужно обустроить более безопасные пешеходные переходы, так как трафик по улице Удмуртской достаточно оживленный. В тёмное время суток ощущается нехватка освещения: как на проезжей части, так и вдоль пешеходной дорожки. Ну, и хотелось бы увидеть какие-то новые рекреационные зоны со скамейками», — предложил житель Ижевска Раян Шакиров.

Все идеи горожан передадут на рассмотрение в проектный штаб по реконструкции улицы. Проект должны разработать к декабрю, и потом его обсудят с неравнодушными жителями.