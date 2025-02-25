Ува. Удмуртия. В 2025 году могут реконструировать мост через реку Нылга в Увинском районе Удмуртии. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Помешать воплощению планам в жизнь может отсутствие желающих взяться за работу. 24 февраля завершился приём заявок от подрядчиков, вот только на конкурс никто не заявился, поэтому его проведут повторно.

Объектом реконструкция является мост через реку Нылга, на автомобильной дороге «Ижевск-Ува – Кыйлуд» (км 7+350) в Увинском районе. Планировалось, что работы завершатся к 1 октября 2025 года.

Согласно рабочей документации, на время ремонта будет организован временный мост и перенос линий электропередач. Далее идёт полная замена мостовых конструкций на новые и обустройство окружающего пространства.