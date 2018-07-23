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Причиной пожара на башне «Ижмаша» могла стать жара

12:22, 23 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:22, 23 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#культура\n#Ижевск\n#Ижмаш\n#архитектура\n#Удмуртия\n#памятники архитектуры\n#происшествие\n#пожар
Фото: susanin.news
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Из-за высокой температуры воздуха в главном корпусе оружейного завода загорелся тополиный пух.

Ижевск. Удмуртия. Пожар на главном корпусе оружейного завода «Ижмаш» мог начаться из-за возгорания тополиного пуха на жаре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрия Перевозчикова.

«По версии МЧС, это самопроизвольное возгорание от нагретого металла по причине скопившегося тополиного пуха», - сказал Перевозчиков.

Ранее предварительной причиной пожара называлось неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что пожар в башне главного корпуса оружейного завода произошел днем 3 июля и сооружение лишилось символа города – шпиля.

Глава Удмуртии заявил, что денег на восстановление памятника федерального значения нет. Что делать с башней обсуждали активные горожане 10 июля в Генеральском доме

 

12:22, 23 июля, 2018
Диана Ворончихина
150
0
#культура\n#Ижевск\n#Ижмаш\n#архитектура\n#Удмуртия\n#памятники архитектуры\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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